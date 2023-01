Un cinquantenne istruttore è morto a Castelmola, in contrada Moli, dopo che il parapendio con il quale stava volando si è schiantato al suolo.

Ferita l’amica che era con lui, trasferita al Cannizzaro di Catania in elicottero con diversi traumi. La donna, residente a Gallodoro, è stata trasportata in ospedale da un elicottero dei Vigili del Fuoco, il “Drago 146” – in servizio presso il Reparto Volo di Catania.

Sul posto uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Letojanni e personale del 118. La particolare orografia del terreno ha reso necessario l’intervento del mezzo aereo per soccorrere una delle due persone coinvolte. La persona ferita è stata issata a bordo insieme a un medico del 118.