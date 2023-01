Catania – E’ il noto medico chirurgo Alfio Garrotto, 66 anni, la vittima di un tragico incidente stradale avvenuto stamattina nella parte bassa di via Etnea a Gravina di Catania, nei pressi dello svincolo della tangenziale.

Per cause in corso di accertamento, l’Harley Davidson condotta dall’uomo si è scontrata con un camion. Secondo una prima ricostruzione, il centauro sarebbe stato travolto da un tir che trasportava frutta. L’esatta dinamica è al vaglio della Polizia Municipale di Gravina di Catania che visionerà le immagini di videosorveglianza della zona.

Il traffico in zona è stato interrotto per consentire i rilievi. La morte del dottore Alfio Garrotto getta un velo di dolore non soltanto tra i suoi familiari, ma anche tra i numerosi pazienti che ha assistito nella sua attività di chirurgo che, in queste ore, stanno manifestando il loro sgomento e il loro senso di smarrimento sui social con parole cariche di affetto nei confronti del chirurgo.