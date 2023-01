Bagheria – Sarebbe stata uccisa dalla figlia diciassettenne l’insegnante di 55 anni trovata morta all’interno della sua abitazione a Bagheria.

La ragazza è attualmente in stato di fermo per omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura per i minorenni al termine di un interrogatorio che sarebbe culminato con la confessione del delitto. Tra madre e figlia, pare vi fossero litigi e contrasti continui. L’ultima lite tra la ragazza e la madre, maestra elementare, è avvenuta alle tre della scorsa notte. Al culmine della stessa, la ragazza avrebbe strangolato la madre.

Intorno alle 8 è stata proprio la giovanissima a lanciare l’allarme. In una prima fase, avrebbe riferito che la madre si era suicidata. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. FOTO: ARCHIVIO