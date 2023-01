Fine anno turbolento a Venetico dove gli ultimi Consigli Comunali sono stati oggetto di qualche dissapore. C’è ancora una situazione di assoluto stallo che riguarda la mancata approvazione degli strumenti finanziari.

Il Consiglio Comunale del 28 dicembre

Raccontiamo per gradi. Era stato convocato un Consiglio Comunale per il 28 dicembre per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e per la modifica di un punto del bilancio del 2022. Nello specifico la Regione aveva stanziato dei fondi a favore dei comuni per sopperire agli incrementi dei costi energetici, riconoscendo al comune di Venetico circa 40mila euro. “Gli atti riguardanti il consiglio sono stati depositato 10 giorni prima della seduta, rispettando i tempi di legge e quindi i giorni necessari affinché tutti i consiglieri potessero consultarli. -dichiara l’Assessore Salvatore Mezzatesta- Siamo arrivati in Consiglio Comunale senza alcun emendamento proposto dal gruppo Uniti per Cambiare.” Il risultato del Consiglio del 28 dicembre è stato un nulla da fare. Allo stato attuale infatti c’è una situazione di assoluta parità, con maggioranza e opposizione che vantano entrambi 6 consiglieri. L’opposizione ha voltato negativamente e quindi i punti all’ordine del giorno sono stati bocciati.

Per cercare di venire a capo di questa situazione l’Amministrazione ha convocato una Giunta per il 28 sera, durante la quale è stata fatta una delibera di giunta con la quale è stata approvata la variazione di bilancio per il 2022, per dare quindi la possibilità all’Ente di incamerare i fondi regionali. Per superare quell’ostacolo rappresentato dal fatto che le stesse delibere non possono essere presentate in consiglio prima di un tot di tempo, se bocciate in precedenza, l’Amministrazione Rizzo ha cambiato l’oggetto della delibera in ratifica della delibera di giunta.

I Consigli Comunali del 30 e del 31 dicembre

È stato quindi convocato un secondo Consiglio con urgenza per il 30 dicembre (che non ha bisogno del deposito degli atti 10 giorni prima), nel quale questa delibera riguardante i fondi regionali è stata inserita al primo punto. Alla seduta del 30 è mancato il numero legale e quindi i lavori sono stati aggiornati al 31. Il 31 dicembre il gruppo Uniti per Cambiare è risultato assente al primo punto all’ordine del giorno, ovvero quello riguardante i fondi regionali. I consiglieri in seno alla compagine di Rizzo hanno quindi approvato la delibera per i fondi. Per gli altri punti i consiglieri di Uniti per Cambiare sono entrati in aula e sono rimasti fermi nelle loro convinzioni, ovvero non hanno approvato il bilancio di previsione

La posizione del Sindaco Francesco Rizzo

Ciò che succederà adesso non è ancora noto, ma è possibile che il Consiglio venga commissariato per l’approvazione degli strumenti finanziari. Il Sindaco Francesco Rizzo dal canto suo in una nota sottolinea che “la mancata approvazione del bilancio 2023-25 da parte dei Consiglieri di opposizione Gruppo Uniti per cambiare ha determinato un indubbio danno erariale connesso alla impossibilità, per il Comune, di percepire la quota di premialità, pari ad € 20.000,00 e, nel contempo,essa impedirà l’attivazione di una serie di servizi tra cui: mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia “Gioele” a.s. 2022/23 e mensa scolastica per la Scuola primaria “Vito Capria” a.s. 2023/24; realizzazione dei loculi cimiteriali i cui progetti sono stati già approvati e muniti di necessaria autorizzazione; potatura degli alberi; prosecuzione dei contratti con i quali sono stati assunti n.2 operai da adibire anche alla pulizia delle strade e alla loro scerbatura; pagamento delle retribuzioni stipendiali per n. 7 soggetti (ex LSU) assunti dal Comune mediante procedura di stabilizzazione e rispetto ai quali contratti la Regione,da giugno 2022 ad oggi,non ha accreditato alcun contributo; ampliamento della via Carlo Giunta; realizzazione di un centro socio-ricreativo per gli anziani,tanto atteso e richiesto.” Il Sindaco previsa inoltre che “in 6 mesi di legislatura i Consiglieri di opposizione non hanno mai presentato proposte relativamente al Piano delle Opere pubbliche, nè emendamenti al redigendo bilancio. Sarà mio compito e dovere informare di quanto sopra la Corte dei Conti e gli organi regionali all’uopo competenti,affinchè siano adottati i provvedimenti del caso.” Quindi niente mensa scolastica e tutta una serie di difficoltà che ne seguiranno.

La posizione del gruppo “Uniti per Cambiare”

Per la questione emendamenti l’opposizione ribadisce che non ci sono stati i tempi tecnici per presentarli, data l’urgenza con cui è stato convocato il Civico Consesso. Per Consigli Comunali così tecnici infatti secondo il gruppo c’è bisogno di più tempo, del parere di esperti e dei revisori dei Conti. “Il Consiglio Comunale sul bilancio di previsione non si può approvare il 31 dicembre, c’è bisogno di studiare gli atti con calma.” tuonano i consiglieri. Altra precisazione del gruppo Uniti per Cambiare riguarda il fatto che Rizzo ha lamentato la mancanza di proposte da parte dell’opposizione. Dal canto loro smentiscono tutto affermando che Uniti per Cambiare ha presentato decine di proposte, come ad esempio fare i consigli comunali in diretta streaming, ma che nessuna è stata presa in considerazione dall’amministrazione.

Secondo quanto dichiarato dai Consiglieri Comunali del Gruppo Uniti per cambiare la motivazione del loro voto contrario risiere in una serie di questioni. Innanzitutto c’è la questione ACAVN. “Non abbiamo riscontro di un piano di risanamento del debito verso la Soc. Consortile ACAVN che ammonta a circa €. 788.000,00 alla data del 2019. L’Amministrazione in quale senso vuole procedere per garantire l’eventuale incombenza dei contenziosi in corso?” hanno chiesto i sei. Hanno poi fatto riferimento anche ad un eventuale “ammodernamento dell’intera rete idrica interna, che è diventata un colabrodo, con tutto ciò che ne consegue in termini di consumi che fanno appunto levitare i costi per i cittadini”. Altra contestazione riguarda il risparmio energetico “non risulta sia stata attuata idonea copertura finanziaria per il risparmio energetico, ed in qualche edificio pubblico ci potrebbero essere malfunzionamenti di alcune stringhe di fotovoltaico installate qualche anno addietro, anche per questo avrebbero dovute essere opportunamente previste maggiori risorse.”

Sulla questione tasse invece hanno chiesto che “Sarebbe stato giusto prevedere un piano programmatico per diminuire le aliquote riguardanti IMU e TARI per cominciare”, facendo poi riferimento a un’altra questione: “Altro fatto, non condivisibile, per cui diventa ancora più difficile improntare una diminuzione delle tasse è derivato dall’attribuzione di incarichi tecnici ad esperti esterni (ufficio tecnico) nonostante il personale esistente, per la modica cifra di 24.000,00 euro annue più accessori.”

Il gruppo di opposizione ha infine dichiarato che la bocciatura del bilancio è data da due fattori. Intanto dall’impossibilità “per il gruppo Uniti per cambiare di proporre ed apportare modifiche finalizzate alla realizzazione del proprio programma elettorale, a causa della situazione di parità tra i due gruppi consiliari,”. E poi “La questione fondamentale è comunque quella inerente i contenziosi con il consorzio ACAVN (ad oggi circa 1.000.000,00 di euro) che in caso di soccombenza graverebbero in capo ai cittadini che già pagano per il servizio idrico molto più di quanto si paga negli altri comuni del consorzio.”