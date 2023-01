Acquedolci – Sono ancora nelle e intatte le emozioni trasmesse dai giovani orchestrali delle classi ad indirizzo musicale dell’I.C. Acquedolci nel loro spettacolo di Natale.

Anche quest’anno, studenti e studentesse della scuola non hanno rinunciato al tradizionale Concerto di Natale, seguiti e preparati magistralmente dai docenti di strumento: la Professoressa Anna Maria Barca e i Professori Marcello Artino Innaria, Alex Guglielmo e Renato Schiavo.

I giovani musicisti hanno dato prova del loro talento cimentandosi nei brani della tradizione natalizia, regalando alle proprie famiglie e alle Istituzioni del territorio uno spettacolo emozionante e caloroso, nel teatro della sede centrale dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica Giuseppa Trifirò è intervenuta per complimentarsi con i giovani musicisti e i loro insegnanti della splendida esibizione con cui hanno augurato a tutti un Buon Natale in musica. Nonostante la classe docente sia stata rinnovata in tutte le sue componenti, ad eccezione della prof.ssa Barca, docenti e studenti sono riusciti con lavoro e passione a fare squadra, per donare a tutti un bellissimo momento di convivialità per la comunità.