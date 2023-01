L’arte di incrociare i ferri e raggiungere più ospedali e più neonati prematuri arriva anche a Villafranca Tirrena. Una giustissima causa, un’ iniziativa che si è potuta realizzare grazie al Bando di Democrazia Partecipata e alla sinergia delle varie associazioni presenti sul territorio.

L’evento solidale “Knit Café”, che si è svolto nel mese di dicembre, ha riunito le volontarie dell’associazione Cuore di Maglia in un progetto dedicato ai più piccoli, i bimbi della terapia intensiva neonatale, e alle loro famiglie. È stato un pomeriggio “in famiglia” al Centro di Aggregazione Giovanile Fabrizio Ripa dove, meravigliose volontarie, hanno realizzato capolavori di bellezza e solidarietà.

È stato un bel momento, un filo lunghissimo che ha unito tutti. Dopo la presentazione del progetto Knit Cafè per Cuore di maglia da parte della volontaria dell’associazione Cuore di Maglia, Lilli Costa, ed i ringraziamenti Sindaco Cavallaro e al vice sindaco Costa per l’invito ricevuto, è intervenuta la sig.ra Nunzia Pino volontaria dell’Associazione Remi’, che ha condiviso con i presenti la sua esperienza di mamma di un bambino prematuro. È stato toccante, un mondo che è poco conosciuto, fatto di tanto dolore, unito a speranza e senso di solitudine.

La dottoressa Nina Paolata, neonatologa al Policlinico di Messina ha sottolineato l’importanza del contatto del bambino col genitore, e quanto sia importante allattare il neonato prematuro e stare accanto ai genitori, per sottrarli al senso di impotenza e alla frustrazione.

Giusy Quartarone, presidente dell’associazione le mamme di Peter Pan, ha raccontato la sua esperienza di mamma e il motivo per cui ha fondato la sua associazione. Momenti emozionanti che hanno evidenziato l’ importanza di stare vicino ai genitori e soprattutto supportare le neomamme in questo nuovo ruolo. Il compito dell’associazione è creare dei piccoli corredi per i piccolini della TIN (terapia intensiva neonatale), ma soprattutto di stare vicino ai genitori e farli sentire meno soli.