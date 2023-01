Partono oggi i saldi in Sicilia. Tre giorni prima rispetto alle altre regioni italiane, dove gli sconti partiranno dal prossimo 5 gennaio.

Vetrine già sistemate con le targhette e le vetrofanie che annunciano già gli sconti, indicandone le percentuali. I saldi andranno avanti fino al prossimo 15 marzo. L’avvio dei saldi arriva a festività ancora in corso e precede di qualche giorno l’arrivo dell’Epifania.

Così il commercio prova a risalire dopo un 2022 vissuto all’insegna degli aumenti, soprattutto per quanto concerne il caro energia che è andato a sommarsi inesorabilmente agli effetti causati dalla pandemia da coronavirus.

Nei giorni scorsi, si è espresso così sull’avvio dei saldi l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo: «L’avvio dei saldi del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori. La misura, che abbiamo condiviso in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti, ha infatti proprio lo scopo di dare linfa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti». FOTO: ARCHIVIO