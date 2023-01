Sono gravi le condizioni di un pedone investito da un tram a Palermo, in Via Leonardo Da Vinci. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal mezzo dopo avere scavalcato le barriere.

L’autista cercato di frenare per evitare l’impatto, ma nulla ha potuto. L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato all’Ospedale Villa Sofia in codice rosso. E’ successo intorno alle 16.00. A eseguire i rilievi, gli agenti della Polizia Municipale.