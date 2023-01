Floresta – Si è svolto Giovedì 29 Dicembre 2022, presso la Chiesa Madre S. Anna di Floresta, il Concerto di Natale in cui si sono esibiti Giuseppe Lazzaro al violino e Fiorella Miracola al pianoforte.

Il programma del concerto è stato caratterizzato dall’esecuzione di diverse arie musicali, tratte sia dal repertorio musicale italiano che da quello internazionale, che hanno visto la presenza anche di alcuni brani natalizi.

Il Concerto è stato suddiviso in due parti; nella prima parte sono stati eseguiti: “Homage to Avihu Medina/Praise Jerusalem” di S. Nichifor, “Intermezzo” tratto dalla “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni, “Danza degli Spiriti Beati da Orfeo ed Euridice” di C. W. Gluck, “Elfentanz” di E. Jenkinson, “Romanza n. 2 op. 50” di L. V. Beethoven e “Salut d’amour” di E. Elgar.

Nella seconda parte, invece, i brani sono stati i seguenti: “Underground Tango” di G. Bregovic, “Avignon Walzer” di I. Horicht, “Melody” di M. Skoryn, “Danza Ungherese n. 5” di J. Brahms, “O holy night” di A. Adam e “Happy Xmas” di J. Lennon.