Mirto – Si terrà Giovedì 5 Gennaio alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare di Mirto, l’evento “Scatto Matto – Imparare Giocando” con il maestro David Gubbiotti, che sarà dedicato al coraggio della giocatrice di scacchi iraniana Sara Khademolsharieh.

La 25enne giocatrice di scacchi iraniana ha gareggiato ai Mondiali di Almaty in Kazakistan, senza indossare il velo e sfidando così il regime vigente in Iran; Sara non è solo una campionessa di scacchi, ma una giovane donna che combatte con le altre donne e che non ha paura di sfidare la società, che sta privando il mondo femminile della sua libertà e dei propri diritti.

Sara Khademolsharieh fa parte dell’Iran Chess Team, la squadra ufficiale che rappresenta l’Iran nei Mondiali di Scacchi; la sua decisione di non indossare il velo è una provocazione, ma soprattutto una protesta che simboleggia il rifiuto dell’imposizione prevista dal regime iraniano, quella per cui molte donne hanno perso la vita. Il gesto della giocatrice non è passato inosservato e diverse iniziative sono state organizzate, per dimostrarle vicinanza.