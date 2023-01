Cefalù – Il nuovo anno si apre con una grande perdita per la comunità di Cefalù che tale è anche per il mondo dei motori. Si è spento Francesco Liberto, 87 anni, per tutti Ciccio. Lo conoscevano come l’artista delle scarpe per i piloti da Formula 1.

La saracinesca della sua bottega si era abbassata due anni fa. Quel negozio sul lungomare di Cefalù era diventato un punto di riferimento per gli appassionati di automobilismo.

Era conosciuto come l’artista delle scarpe per piloti da Formula 1. Fu lui a inventare calzature speciali per alcuni dei piloti che hanno fatto la storia come Clay Regazzoni a Niki Lauda che, con le scarpe di Ciccio, portò la Ferrari sulle vette dei podi. Il grande Ciccio ha prodotto scarpe anche per Andretti, Giunti, Elford, Siffert, Nino Vaccarella, Ickx, Larousse, De Adamich, Vettel, Munari, Tognana, Pregliasco, Andruet.

Di molti di loro è diventato anche amico. La Porsche, tempo fa, gli dedicò un video in cui lo ha definito “leggenda vivente”. FOTO: Facebook Ciccio di Cefalù