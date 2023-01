Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha ringraziato tutti i propri collaboratori, tra Assessori, Consiglieri Comunali, dipendenti e liberi cittadini, per l’appoggio avuto nell’ultimo anno e ha augurato un felice e sereno 2023 a tutta la comunità galatese.

“Anche per quest’anno chiudo la porta del Municipio, consapevole di aver fatto il massimo sforzo per rendere migliore il mio, “il nostro” paese – dichiara il Sindaco Amadore -. Per questo ringrazio tutti coloro che collaborano con me: Assessori, Consiglieri Comunali, dipendenti e liberi cittadini, che quotidianamente si sono dedicati al servizio della comunità. E’ solo lavorando di squadra e facendo ognuno la propria parte, che si raggiungono obiettivi sempre più ambiziosi.

Abbiamo una certezza: essere stati vicini alla gente, sforzandoci di dare il massimo per i nostri cittadini, soprattutto per le fasce deboli, e di aver contribuito a creare le condizioni per il progresso del nostro paese. Adesso godiamoci questi altri giorni di festività con gli affetti più cari, con la consapevolezza di affrontare l’anno che verrà con la determinazione e la passione di sempre.

Le incertezze e le difficoltà, che dovremo affrontare nei mesi prossimi, saranno tante, ma la coesione e la forza che caratterizza noi galatesi ci farà superare con coraggio le difficoltà. Auguri di buon anno, in particolare ai nostri giovani, alle famiglie, agli anziani, agli ammalati, a chi vive periodi di difficoltà, a chi ha dovuto lasciare il nostro paese per cercare un lavoro altrove, con la speranza che possa presto tornare a vivere quotidianamente le bellezze del nostro territorio”.