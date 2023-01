Longi – L’Amministrazione Comunale di Longi ha tracciato un bilancio dello scorso anno, con le opere in programmazione, gli importanti progetti in cantiere e le tematiche rivolte alla comunità, e ha augurato un felice e sereno 2023 a tutta la cittadinanza.

“La fine dell’anno e l’inizio del nuovo rappresentano un momento propizio per fare sintesi, per guardarsi indietro e ripartire – dichiarano gli amministratori longesi -. In questi anni di grande difficoltà economica e sociale, tante sono le opere che, frutto di specifica programmazione, sono state realizzate e tanto ancora c’è da realizzare. Stiamo lavorando su importanti progetti strategici in tema di infrastrutture, senza per questo tralasciare le tematiche elettive e i bisogni della nostra comunità.

Dopo questi duri anni, caratterizzati dalla crisi pandemica, occorre ripartire; occorre fare ripartire la nostra comunità sotto tutti i punti di vista e, principalmente, in tema di convivenza sociale. Desideriamo ringraziare chi ci ha sostenuto nella politica quanto nel sociale, chi ci ha creduto all’inizio e chi quotidianamente continua a crederci, chi ha dato il proprio contributo e chi, invece, è rimasto semplicemente a guardare.

Per ripartire è necessario uno sforzo collettivo, per questo occorre gettare il cuore oltre l’ostacolo. A tutta la comunità, gli auguri di un felice e sereno 2023″.