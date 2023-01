Patti – Un ferito nel messinese a seguito dell’esplosione di petardi di Capodanno. L’uomo, a quanto pare, mentre puliva il balcone, ha trovato un petardo e lo ha preso in mano per gettarlo via.

Non ha avuto tempo perché lo stesso gli è esploso in mano, ferendolo. Trasportato al Barone Romeo, gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. E’ stato trasferito successivamente al reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico Universitario di Messina.

Nel capoluogo, tre bambini sono rimasti feriti in maniera lieve a causa dello scoppio di petardi, curati al Pronto Soccorso e subito dimessi.