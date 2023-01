Longi – Il Consiglio Comunale di Longi, riunitosi Venerdì 30 Dicembre 2022 in Sessione ordinaria, ha attuato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 e il riconoscimento di un debito fuori Bilancio, con il pagamento di 11.500 euro nei confronti del geologo Savoca Antonino.

L’argomento del Rendiconto è stato illustrato dalla Responsabile dell’Area economico-finanziaria Rag. Pidalà, la quale ha sottolineato le problematiche per la presentazione del documento, in quanto è cambiato tutto l’assetto nella propria area, con le modifiche operate al software. La Responsabile ha fatto notare come il settore economico-finanziario sia stato quello più penalizzato dai cambiamenti e le modifiche hanno riguardato tutto, dal Bilancio, al Rendiconto, alla contabilità.

L’Assessore e Consigliere Comunale Salvatore Fabio ha evidenziato che è stato inserito un programma nuovo, in cui sono stati operati dei trasferimenti di dati e materiali, ma quando si entrerà in rigore è convinto che si vedranno i risultati positivi del nuovo sistema informativo. Anche il Presidente del Consiglio Gaetano Aldo Russo ha spiegato che i benefici del nuovo sistema saranno presenti nei prossimi anni.

Nello specifico il Rendiconto ha un risultato di amministrazione in positivo di 356.000 euro e i residui attivi possono contare sull’aumento degli incassi dell’IMU, rispetto all’anno precedente, di circa 100.000 euro grazie agli accertamenti e ai solleciti inviati ai cittadini. La proposta è stata approvata con i voti favorevoli dei 5 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre si sono astenuti i 3 componenti del gruppo di minoranza; il Presidente Russo ha sollecitato i responsabili a fornire al Consiglio una relazione dettagliata sui residui attivi e passivi, con gli importi di quelli che sono stati alienati (la richiesta di conoscere i residui era stata avanzata anche dal Consigliere di minoranza Antonino Miceli).

Il debito fuori Bilancio, con il pagamento da versare al geologo Savoca, scaturisce da una conciliazione operata tra lo stesso geologo e il legale rappresentante dell’ente comunale longese. La somma da pagare ammontava a circa 65.000 euro e, grazie a questa conciliazione, l’importo da pagare dal Comune di Longi è sceso a 11.500 euro.

Il Bilancio consolidato è stato applicato, dato che la sua adozione è necessaria per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in base agli articoli del TUEL (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali). Il Fondo perequativo si riferisce a contributi in materia di 3 tributi, TARI, IMU e TOSAP. La relazione sulle strutture turistiche è stata presentata dal Presidente del Consiglio Russo, il quale ha proposto all’Amministrazione di acquisire la struttura del Parco avventura e l’altra struttura attrezzata adiacente al Parco; secondo il Consigliere Russo questo potrebbe servire a valorizzare sempre di più il turismo e le risorse naturalistiche presenti nel territorio comunale longese, e l’Assessore Salvatore Fabio ha affermato di essere d’accordo con questa iniziativa.

Infine il Consiglio Comunale longese ha anche applicato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2021 e l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’anno 2023 (l’unica variazione è riferita all’adeguamento ISTAT).