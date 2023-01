Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi Venerdì 30 Dicembre 2022 in Sessione straordinaria e urgente, ha attuato una variazione al Bilancio di previsione triennale 2022/2024 e tre debiti fuori Bilancio, riferiti sempre allo stesso arco di tempo.

Prima della discussione nell’Adunanza Consiliare dei punti all’ordine del giorno, il capo gruppo di minoranza Giuseppe Drago ha contestato l’assenza in Consiglio dei componenti dell’Amministrazione e dei responsabili degli uffici, e ha chiesto la presenza in aula del Revisore dei conti. Il Consigliere di minoranza Bruno Natale, invece, ha richiesto di avere una postazione, in cui tutti i componenti del Consiglio Comunale, sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza, possano accedere ai titoli degli argomenti di discussione nelle riunioni.

La variazione di Bilancio si riferisce ai trasferimenti regionali per il caro bollette e il Comune galatese risulta beneficiario di un contributo di 23.455 euro; la proposta è passata con i voti favorevoli dei 6 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre la minoranza ha abbandonato l’aula prima della votazione, motivando la propria scelta per l’assenza dell’Amministrazione attiva, del Revisore dei conti e dei responsabili.

I debiti fuori Bilancio, accettati sempre dai 6 Consiglieri di maggioranza, riguardano il servizio di mensa scolastica (con un pagamento di 1.887,35 euro nei confronti della ditta Degusto Sicilia), gli interventi urgenti per i danni provocati dalle avverse condizioni atmosferiche nel Dicembre 2021 (con una somma versata alla ditta Bontempo Calogerino) e la riparazione della condotta idrica, che dalla sorgente Sperlinga adduce ai serbatoi in località Rafa, con un pagamento nei confronti della ditta SICOM. Infine è stato anche approvato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni e la ricognizione delle stesse partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2021.