Il piccolo Elky, un bimbo cardiopatico, sarà operato dall’equipe di cardiochirurgia pediatrica diretta dal dottor Sasha Agati che lo ha accolto in maniera straordinaria. Ma, su questo, non c’era alcun dubbio. L’equipe, infatti, ha operato bambini anche nel continente africano, mettendo sempre al centro del suo agire un’unica stella polare: il benessere dei bimbi.

La notizia è stata resa nota dal Commissario Regionale della DC, Totò Cuffaro, che ha ringraziato sinceramente il personale del presidio taorminese. “Elky, che sarà presto operato, dimostra che la sanità siciliana esprime eccellenze internazionali che sono un riferimento per salvare vite e garantire una buona qualità della vita a chi è in difficoltà – scrive Cuffaro – In particolare, ringrazio Ciccio, infermiere, che è riuscito dal primo momento a far sentire Elky e la sua mamma più che benvenuti, insieme al dottor Saitta e alla dottoressa Andriani. La Sicilia e i siciliani oltre a grandi capacità esprimono un senso di accoglienza e umanità unici e a tutti un augurio per un felice anno”.