Milazzo – Un gruppo di amici di Pace del Mela e Milazzo che, negli anni, è cresciuto sempre di più e che fa regolarmente il bagno al mare in inverno e che, oggi, ha voluto brindare al 2023 con questa bella usanza, portata avanti con qualsiasi condizione atmosferica.

A raccontarci questo particolare è Claudio Lucchesi. Lui il bagno inverno lo fa da più di 20 anni. “Non per una prova di coraggio”, come ci spiega lo stesso Claudio, ma per i benefici della crioterapia. L’acqua fredda, insomma, per dare manforte all’organismo, soprattutto se piena del magnetismo della luna piena. A trarne benefici, il sistema nervoso, quello circolatorio. E serve anche a scaricare la tensione elettrica dal corpo.

Il gruppo è cresciuto man mano, attraverso semplici messaggi su Whatsapp, cominciando appunto questa pratica di fare il bagno il primo dell’anno. Oggi, al Tono, c’erano anche due bimbi di 4 e 5 anni. Il segreto per non prendersi un malanno? “L’importante è asciugarsi bene e non stare all’arietta”.

Questa usanza del bagno d’inverno – ci spiega ancora Claudio Lucchesi – trae ispirazione da un “curandero” andino, del Perù per la precisione. Questa figura non è altro che il medico del villaggio. Si chiama Hernan Huarache Mamani. La “Profezia della curandera” è uno dei suoi libri più famosi. Per loro questa pratica è curativa e la trasmettono da millenni.

Insomma, quando l’utile e il benessere si uniscono a quella che è ormai diventata una bella tradizione…