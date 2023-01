Galati Mamertino – Innesti di mercato importanti nella sessione invernale per le formazioni di Città di Galati e Tortorici, che militano nei Campionati di Prima Categoria.

Il Città di Galati, che si trova nel Girone D di Prima Categoria, ha effettuato una sola operazione nel mercato invernale, con l’acquisto del difensore Vito Praticò, rientrato a Galati Mamertino dalla Toscana, dove risiedeva per lavoro. Si tratta di un gradito ritorno, visto che in passato Praticò aveva già vestito la maglia rossogialloblu. Il Città di Galati si è laureato campione d’inverno con 30 punti, dopo il successo 3-0 in trasferta contro il Rodì Milici nell’ultima giornata d’andata, ed è atteso dal big match contro l’Aquila Bafia (che si trova in classifica a pari punti, ma con lo scontro diretto a sfavore, dopo la sconfitta subita 3-1 a Galati), che si disputerà Domenica 8 Gennaio al Comunale di Bafia.

Il Tortorici, invece, che si trova in ultima posizione nel Girone C, ha ottenuto le prestazioni sportive di 3 calciatori: Manuel Grimaudo, Matteo Masitto e Marco Fabio. Grimaudo, classe 1996, è un difensore di grande personalità e con grinta da vendere, ha giocato in campi importanti tra Promozione e Prima Categoria, disputando partite di altissimo livello. Matteo Masitto, classe 2001, è un portiere dinamico e molto reattivo, proviene dall’Orlandina e vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo indossato su tutte la maglia del Rocca sia in Eccellenza che in Promozione. Marco Fabio, classe 1999, va ad impreziosire un reparto offensivo già di tutto rispetto; la sua qualità e vivacità serviranno per aiutare la società del Tortorici a raggiungere l’obiettivo della salvezza.