Messina – “Appresa la notizia della morte del Papa Emerito Benedetto XVI, ci uniamo alla preghiera che da tutta la Chiesa si eleva in suffragio della sua anima”.

Così l’Arcidiocesi di Messina si raccoglie in preghiera per accompagnare al Signore l’anima del Papa Emerito Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, venuto a mancare nella giornata di ieri alle 9,34. “Siamo grati al Signore per il grande dono del suo ministero petrino, del suo ricco insegnamento e della sua testimonianza di comunione e di umiltà – si legge – Ricordiamo con riconoscenza la sua visita apostolica in Sicilia nell’ottobre 2010 in occasione del Convegno Regionale Famiglie e Giovani Lo sguardo del coraggio per una educazione alla speranza”.

“E’ rimasto nella memoria di tutti il suo gesto di omaggio floreale a Capaci, sostando sull’autostrada in memoria del giudice Giovanni Falcone e degli uomini della sua scorta vittime della violenza mafiosa. Come Comunità diocesana, dobbiamo a lui l’elevazione agli onori degli altari del Beato Antonio Franco il 2 settembre 2013”. FOTO: Wikipedia