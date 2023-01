Longi – L’Assemblea dell’Unione dei Comuni dei Nebrodi, riunitasi Venerdì 30 Dicembre 2022 in Sessione di urgenza, ha approvato una variazione al Bilancio di previsione triennale 2022/2024.

La variazione, adottata in via d’urgenza per ratificare la Delibera del Consiglio direttivo n. 20 del 24 Ottobre 2022, è stata attuata all’unanimità dai 6 Consiglieri presenti sui 9 componenti effettivi; l’Unione dei Comuni è costituita da 3 Consiglieri Comunali ciascuno per i Comuni di Longi, Mirto e Frazzanò (2 di maggioranza e 1 di minoranza per ogni paese interessato).

La proposta è stata illustrata dalla Dott.ssa Zingales, la quale ha messo in evidenza che il cambiamento al Bilancio riguarda il servizio mensa; per far fronte alle spese della mensa è stata presentata una richiesta ai 3 Comuni di aumentare la propria quota di compartecipazione. Il Comune di Longi ha aumentato la sua quota di 8.000 euro, mentre i Comuni di Mirto e di Frazzanò di 4.000 euro. Le quote vengono utilizzate per la mensa nel periodo che va da Ottobre a Dicembre; una parte, dunque, è stata compensata con il contributo di questi 3 Comuni, mentre l’altra parte è stata coperta con la quota di compartecipazione degli alunni.