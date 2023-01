“Non avremmo mai voluto darvi questa notizia ma il nostro Giovanni è volato via. Era uscito di casa con la gioia di trascorrere una lieta giornata, ma la triste signora nascosta tra le anse di una maledetta curva era pronta a fendere la sua falce”.

Così il Barbagianni’s Team Messina ha annunciato la morte di Giovanni Boccaccio, il ciclista centrato da un’auto lo scorso 3 aprile a Taormina da un’auto condotta da un 70enne che ha è piombata su una comitiva di 18 ciclisti. Quasi dieci lunghi mesi di speranza fino al decesso per le complicanze di un arresto cardiaco, a quanto pare. Mesi a sperare e pregare, poi la tristissima notizia.

“A nulla sono valse le nostre preghiere, invocazioni, suppliche il cerchio per lui purtroppo si è chiuso – prosegue il Barbagianni’s Team – Tante cose ancora gli restavano da compiere su questa terra, vedere crescere i figli, rendere felici le persone con la sua arte, gioire e far gioire delle piccole cose che la vita terrena ci riserva, invecchiare serenamente con la sua Katia. L’Altissimo però per lui aveva altri programmi. Forse aveva bisogno di qualcuno che facesse risplendere ancor più le stelle, forse aveva bisogno di qualcuno che ravvivasse il blu del cielo e chi meglio di lui con la magica arte delle sue forti mani. Vola alto Barbagianni, dispiega le tue forti ali, sfodera gli artigli e farti valere anche lassù. Veglia sulla tua famiglia e su tutti noi che con te abbiamo condiviso tanti bellissimi momenti che però hai pagato a caro prezzo. Ciao Giovanni”.