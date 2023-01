Tragedia alla vigilia di Capodanno sulla Strada Provinciale 12 tra Sant’Alessio Siculo e Limina. A perdere la vita un uomo di 38 anni, Francesco Savoca, di Forza d’Agrò.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause ancora da accertare, sarebbe uscito di strada con la sua Jeep, impattando contro un muretto e precipitando per circa dieci metri. L’auto, che stava procedendo in direzione monte, è finita in un piccolo torrente. E’ successo intorno alle 13 della giornata di ieri. Vano l’intervento dell’Elisoccorso. Sul posto si sono portati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Letojanni che hanno lavorato per estrarre lo sfortunato automobilista dalle lamiere del mezzo.

Ogni tentativo di rianimarlo purtroppo è risultato vano.