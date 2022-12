Please enable JavaScript play-sharp-fill

Patti – Coinvolgere, difendere, rispettare ed ascoltare, sono le direttrici che hanno guidato nel corso del 2022 l’agire dell’amministrazione comunale pattese in un contesto di forte difficoltà, non solo economica ma anche sociale.

E’ questo quanto sottolineato dal primo cittadino Gianluca Bonsignore nel corso della conferenza stampa di fine anno. Sono stati 14 di mesi intensi di lavoro, passione, entusiasmo e anche di preoccupazioni – afferma il sindaco Bonsignore- ma la strada percorsa, è quella giusta e sicuramente porterà dei risultati importanti per la comunità.

Ciò che appare evidente ed è il risultato più importante e più bello – continua il primo cittadino pattese- che abbiamo portato a casa il fatto di fare riemerge il senso di comunità: la gente si è vista coinvolta e partecipe alla vita della città. Abbiamo iniziato a seminare qualcosa di buono e da questa semina, abbiamo già raccolto dei frutti.

Nel tracciare gli obiettivi da raggiungere per il 2023, il primo cittadino ha evidenziato anche il contributo molto importante del lavoro svolto da parte della componenti della giunta e soprattutto ha elogiato gli uffici comunali per il grande lavoro svolto quotidianamente a supporto dell’amministrazione comunale, perché – ha detto Bonsignore- una buona amministrazione esiste se esistono i buoni uffici.

L’anno che si sta per conclude -ha proseguito il primo cittadino Gianluca Bonsignore- l’abbiamo investito nel rispetto dell’istituzioni di chiunque abbia avuto attenzioni verso il nostro territorio e il risultato che abbiamo raggiunto è quello di aver riportato Patti al centro della scena politica Regionale, con l’obiettivo per il futuro, di oltre passare i confini regionali, perché Patti merita rispetto non solo per la storia millenaria della città, ma perché abbiamo ereditato uno dei territori più belli che la Sicilia possa vantare.