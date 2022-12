Capo d’Orlando – Incidente nel pomeriggio in Via Vittorio Veneto, a Capo d’Orlando. Per cause in corso di accertamento, una Volkswagen UP si è ribaltata.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso al conducente del mezzo, rimasto ferito. L’incidente sembra di natura autonoma. Il conducente avrebbe riportato ferite fortunatamente non gravi. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco.