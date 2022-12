Messina – Ci sono voluti ventiquattro anni per ottenere una sentenza. Dopo l’alluvione del 27 settembre del 1998 quando l’auto su cui viaggiavano Antonio, Maria e Angela Carità venne travolta dall’onda di fango in piena e trascinata via dalla furia del torrente Ciaramita arriva la decisione di primo grado emessa dalla prima Sezione Civile del tribunale di Messina.

Il giudice monocratico Francescaromana Puglisi ha condannato comune e assessorato regionale, insieme a Rosario Navarra Tramontana, allora ingegnere capo del Genio civile di Messina, e Rosario Guarniere, responsabile della ripartizione strade ed impianti del Comune di Messina, al risarcimento dei fratelli Giovanni e Giovanna e al pagamento delle spese legali.

Più di 615 mila euro per Giovanna e più di 733 mila euro per Giovanni. Respinta, invece, la domanda di risarcimento per la nipote Gloria, per intervenuta prescrizione del diritto azionato.