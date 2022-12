Barcellona – Nella dispensa della cucina detenevano 158,8 grammi di marijuana e 3,7 grammi di hashish, custoditi in vari barattoli in vetro e plastica. Una coppia è stata arrestata a Barcellona Pozzo di Gotto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in concorso.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dei due con il supporto delle Unità Cinofile di Nicolosi, trovando anche un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga.

Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto ad analisi di laboratorio dai R.I.S. di Messina, mentre i due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.