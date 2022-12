Un 2022 intenso, sia sotto il profilo della cronaca che degli eventi. E’ stato l’anno del “ritorno alla normalità” dopo 24 mesi, mese più mese meno, di restrizioni a causa della pandemia. E’ stato l’anno che ha segnato il ritorno dell’aggregazione, dapprima con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, poi in maniera più libera.

Ma è stato anche l’anno di tanti fatti di cronaca tristi, non ultimo l’omicidio di due giovanissimi di Montagnareale e Barcellona Pozzo di Gotto in Inghilterra e quello di un giovane messinese in Germania. Abbiamo ripercorso un intero anno, quello che, attraverso il nostro giornale, abbiamo cercato di raccontarvi sempre con professionalità, chiarezza e impegno. Per garantire un’informazione puntuale, corretta e libera.

CRONACA NERA

Gli omicidi – Il 2022 si è aperto subito con un grave fatto di sangue nella Città di Messina, un duplice omicidio.

A Camaro viene ucciso la sera del 2 gennaio Giovanni Portogallo, 31 anni. Lascia la moglie e due figli. I fatti si verificano a San Luigi, in Via Morabito. Nove giorni dopo, muore anche Giuseppe Cannavò, 35 anni. Era ricoverato nella Rianimazione del Policlinico Universitario a seguito delle ferite riportate. Per il delitto si trova in carcere e attualmente sotto processo il 37enne Claudio Costantino. L’uomo è rimasto latitante fino al 9 aprile, quando è stato rintracciato e arrestato a Rosarno, in Calabria, dove si era rifugiato.

E’ la sera del 26 luglio, quando un altro grave fatto di sangue scuote la provincia. Viene ritrovato su un fuoristrada semicarbonizzato, in contrada Ferrera di Alì Terme, il cadavere di un allevatore di 34 anni, Riccardo Ravidà. Pochi dubbi sul fatto che si trattasse di una esecuzione in piena regola. Contro Ravidà furono esplosi tre colpi di fucile, poi il suo fuoristrada fu cosparso di benzina prima di essere dato alle fiamme con dentro l’uomo. Dopo mesi di indagini, sono nove gli avvisi di garanzia che vengono emessi, tutti a carico di componenti della stessa famiglia. Come movente di pensa a una faida tra famiglie.

Passa meno di un mese e un altro omicidio scuote il comprensorio jonico. La quiete vacanziera della bella Letojanni viene letteralmente violentata da una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno. E’ la mattina del 18 agosto, quando viene ucciso all’interno della sua abitazione il netturbino Massimo Canfora, 56 anni. Il suo corpo senza vita sarà ritrovato nudo e in una pozza di sangue. Dopo qualche giorno, finisce in arresto un ragazzo di appena 18 anni, figlio di tunisini ma nato in Italia. E’ accusato di avere accoltellato il 56enne al culmine di una lite.

E veniamo al mese di dicembre con le vite di tre giovani della nostra provincia spezzate all’estero da mani assassine. E’ il 22 dicembre quando al nostro giornale giunge la notizia del ritrovamento dei corpi di Nino Calabrò, 25 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto e Francesca Di Dio, 20 anni, di Montagnareale in un appartamento di Thornaby, nel Nord dell’Inghilterra. Un duplice omicidio efferato che getta un velo di dolore su due famiglie a pochi giorni da Natale. I genitori dei ragazzi volano in Inghilterra, le comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, Montagnareale e anche Milazzo (dove di fatto risiedeva Nino) sono letteralmente sconvolte. Scatta una gara di solidarietà per il rimpatrio delle salme. Intanto viene fermato un giovane palermitano di 21 anni, Andrea Cardinale. Il giovane, che pare soffrisse di depressione, si trova tutt’ora in cella di sicurezza in attesa della prossima udienza.

In Germania, per la precisione ad Albstadt, vicino Stoccarda, il 21 dicembre viene invece ucciso a colpi di pistola il 23enne messinese Christian Zoda. Dell’omicidio è accusato Michele Quarta, 52 anni. Quest’ultimo aveva ucciso anche Sandra Quarta, amica di Christian, per poi seppellire il corpo della giovane nel giardino di casa.

Le tragedie sull’asfalto – Il 2022 ha seminato dolore e morte sulle strade della nostra provincia.

Il 12 febbraio, sul ponte di Oliveri, in territorio di Falcone, perde la vita lo chef Alessio Terranova, 37 anni. Viaggiava a bordo di una BMW in direzione Palermo. Ferito un 33enne, trasportato al Fogliani di Milazzo.

Il 14 febbraio perde la vita nella Galleria Cipolla dell’Autostrada A20, all’altezza di Brolo, il 58enne Lillo Mortelliti. La sua moto si schianta contro il Guard Rail. L’uomo lascerà la moglie e due figli.

E’ il 17 marzo, invece, quando teatro di una tragedia che spezza il cuore diviene l’asse viario di Milazzo. E’ qui che perde la vita la giovane Marika Cambria, 19 anni, di San Filippo del Mela. La ragazza, molto amata e benvoluta per la sua attività sociale presso la Parrocchia di Olivarella, viaggiava a bordo del suo ciclomotore.

Il 2 giugno muore nella Galleria Briga, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera, un uomo originario di Paternò. La vittima, 47 anni, è deceduta a seguito dell’impatto tra la sua Ford Fiesta e una Toyota Yaris che sopraggiungeva.

Il 6 luglio perde la vita il giovanissimo Federico Cicero. Il ragazzo, appena 18enne, viaggiava in sella al suo scooter che è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione a Minissale, nei pressi della sua abitazione.

Il 21 luglio, sulla litoranea di Ponente, a Milazzo, si spezza la vita di Antonio Leto, 32 anni. Fatale lo scontro tra la sua moto Ducati e una Ford Fiesta. Profonda commozione nella comunità milazzese e nel comprensorio. Il ragazzo era molto conosciuto, tra l’altro, per la sua passione da barman.

Il 24 luglio, a seguito di un incidente stradale sulla SP 162, in contrada Giancola a Sant’Agata di Militello, muore Federico Latteri, 51 anni. L’uomo si trovava in sella alla sua bici quando è avvenuto l’impatto contro una Toyota Yaris, risultato poi fatale. Profondo dolore nella comunità di Acquedolci, dove Latteri era molto conosciuto per la sua attività in Parrocchia.

Il 28 luglio, muore al Policlinico di Messina, dove era ricoverato, il 42enne Pietro Mostaccio. Fatale una rovinosa caduta accidentale mentre stava percorrendo la discesa di contrada Telegrafo, a Sant’Agata di Militello, a bordo di un monopattino.

Il 31 luglio, anche stavolta domenica, inizia nel più tragico dei modi sull’Isola di Lipari. Un giovane di 37 anni, G.P., ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto alle 6,30 nella galleria di Canneto. Intorno alla metà del tunnel, il mezzo a due ruote si è schiantato contro i paletti posti ai lati della carreggiata per la protezione dei pedoni.

Il 4 agosto muore al Papardo, dopo 12 giorni di agonia, Antonio Miloro, 61 anni vittima di un incidente sul viale della Libertà a Messina, all’altezza del Museo. Il 25 luglio era rimasto coinvolto in un incidente lungo il viale della libertà con la sua Smart. Per cause ancora da accertare, la piccola utilitaria si era cappottata schiacciando il cinquantunenne che aveva riportato gravissimi traumi interni.

Altro dolore e altra giovane vita spezzata il 14 agosto. alle 6,30 del mattino, a seguito di un incidente autonomo sulla SP161 tra Militello Rosmarino e Sant’Agata di Militello, muore a bordo di una BMW il 26enne Salvatore Tomasi. Troppo gravi le ferite riportate che hanno reso vano l’intervento dei sanitari del 118.

La sera del 15 agosto, a Bafia di Castroreale, perde la vita Pasqua Torre, 69 anni. La donna viaggiava accanto al marito su una Fiat Panda vecchio modello condotta dal marito, 75 anni. La coppia rientrava da una serata festosa con amici. L’auto è finita in una scarpata.

Il 3 settembre, sulla litoranea di Messina, all’altezza di Pace, trova la morte il 64enne srilankese Don Cyril Pulukkutty Arachchige, residente a Torre Faro e ben integrato nella comunità locale. Il suo scooter si scontra frontalmente con una Smart.

Il 6 settembre, alle 22.00, a Saponara avviene il tragico incidente stradale costato la vita ad Angelo Cannuni, 22 anni, di Spadafora. Il giovane viaggiava in sella al suo ciclomotore, quando è stato coinvolto nel tragico sinistro.

Il 9 settembre, a Messina, in via La Farina, di fronte alla chiesa di San Pietro e Paolo, l’87enne Gian Claudio Caliri viene travolto da un’auto. Morirà tre giorni dopo al Policlinico. La Polizia Municipale rintraccerà successivamente l’automobilista, un 48enne messinese scappato dopo l’impatto.

Il 13 ottobre una tragedia tocca le comunità di Capo d’Orlando e Rocca di Caprileone. Il 71enne orlandino Carlo Tripodo, residente a Rocca, muore a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla A20 Palermo – Messina, all’altezza di Cefalù. Stava guidando una Fiat Punto, in compagnia della sorella e della nipote, quando, all’altezza dell’hotel Costa Verde, ha perso il controllo dell’auto che è finita violentemente fuori strada, venendo trafitta dal guard rail. Sei giorni dopo spirerà anche la sorella di Carlo, Carolina Tripodo.

Il 26 novembre, il dolore passa da Barcellona Pozzo di Gotto. Muore sulla A20, nei pressi dello svincolo di Milazzo in direzione Messina, il 47enne Lillo Giglio. L’uomo viaggiava a bordo della sua Lancia Ypsilon.

La tragedia del piccolo Lorenzo Cucinotta – Il 13 giugno, il piccolo Lorenzo Cucinotta, appena due anni e mezzo, viene travolto dall’auto del padre nel cortile del complesso Eracle, a Bordonaro. La famiglia del piccolo era appena rientrata a casa e il papà era sceso per aprire la porta del garage. Un altro dei figli, di quattro anni, ha tocca involontariamente un comando che ha messo in moto la vettura, travolgendo il piccolo Lorenzo.

La tragedia della signora Amalia – Il 13 dicembre arriva la notizia della morte della signora Amalia Baggiano, 60 anni. La donna rimane vittima delle ustioni subite durante l’accensione di una stufa.

Le morti bianche – Il 26 maggio muore all’ospedale Papardo l’operaio 50enne Salvatore Marchetta. Era caduto da un’impalcatura mentre stava montando un infisso al secondo piano di una palazzina di Pace, a Messina. Il 19 ottobre, a Stromboli, precipita dal tetto di una struttura turistica il 59enne di Lipari, Gaetano Palino.

Le Operazioni – Viene risolto un caso di lupara bianca, quello relativo alla scomparsa del 23enne camionista barcellonese Sebastiano Rizzotti. Trentadue anni dopo la sua morte, l’otto marzo vengono arrestati il 51enne Domenico Abbate e del 52enne Renzo Messina. Si scopre così che, l’8 aprile del 1990, Rizzotti era stato prelevato dai due amici che lo condussero in un luogo appartato. Qui venne fatto inginocchiare e poi gli spararono un colpo di pistola alla testa.

La Guardia di Finanza, il 20 ottobre, pone ai domiciliari il sindaco di Montagnareale. Nell’operazione vengono coinvolti anche familiari del primo cittadino. Gli vengono contestati diversi epsiodi di bancarotta fraudolenta e tentativi di accaparramento di ingenti finanziamenti pubblici regionali e comunale – e operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. Le Fiamme Gialle sequestrano denaro e beni per 3,5 milioni di Euro.

Tra le numerose operazioni antidroga eseguite nel 2022, invece, ne ricordiamo una che conferma il ruolo baricentro dello Stretto di Messina. Fiumi di droga attraversano il mare tra Calabria e Sicilia durante la pandemia attraverso le ambulanze. L’operazione porta all’arresto di 54 persone di un giro che aveva come centrale il quartiere di Giostra.

Molestie sessuali a minori – Notizia agghiacciante da Capo d’Orlando lo scorso 4 agosto, quando la Polizia arresta una donna di 46 anni per abusi sessuali nei confronti del figlio disabile di sette anni. A denunciarla il marito che aveva trovato una registrazione audio sul telefonino della figlia, anche lei minorenne, dalla quale si comprendeva che la donna compiva abusi sessuali sul bambino.

A settembre arrestato un insegnante di Sinagra per violenza sessuale nei confronti di una sua alunna di 12 anni. A scoprire cosa stava succedendo è il padre della bambina che sul telefono cellulare della figlia legge alcuni messaggi. 7000 messaggi whatsapp con richieste di foto osè fatte dal docente, ma sempre respinte dalla ragazzina.

RENATO SCHIFANI NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Il 25 settembre il popolo siciliano è chiamato alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Governo Regionale. Nuovo presidente viene eletto Renato Schifani che raccoglie il testimone di Nello Musumeci, il quale ricoprirà successivamente il ruolo di Ministro del Mare e del Mezzogiorno.

STROMBOLI IN GINOCCHIO

Prima il devastante incendio di maggio, divampato – secondo le ricostruzioni – dal set della fiction sulla Protezione Civile che si stava girando in quei giorni sull’isola. Ad agosto, la tremenda alluvione che ha letteralmente messo in ginocchio l’isola. Il 4 dicembre, esplosione sull’isola con crollo dalla Sciara del Fuoco e piccolo tsunami di un metro e mezzo.

IL NUBIFRAGIO DEL 3 DICEMBRE

L’effetto Alcantara-Agrò si innesca nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Un nubifragio mette in ginocchio le due città e anche i centri vicini. Allagamenti, disagi, attività commerciali in ginocchio. Crolla anche la rampa di accesso al Ponte tra Marchesana e Cannotta in territorio di Terme Vigliatore.

L’EVENTO DELL’ANNO

E’ stato l’anno del ritorno alla normalità, del ritorno alla vita. Seppur con ancora addosso le tracce lasciate dal terribile periodo pandemico. E’ stato l’anno di Vasco Rossi allo Stadio San Filippo di Messina. Con uno stadio gremito e tutte le emozioni che il Komandante ha trasmesso ai numerosissimi fans giunti da ogni parte della Sicilia e da diverse parti d’Italia.

TORNANO LE PROCESSIONI

E’ stato anche il momento tanto atteso del ritorno alle processioni in tutti i paesi della provincia di Messina che hanno finalmente ritrovato le loro tradizioni e parte della loro identità culturale. A Messina è tornata la Vara del 15 agosto con la processione dell’Assunta, a Tindari la partecipatissima processione del simulacro della Madonna Nera, a Capo d’Orlando torna a mare e per le strade Maria Santissima di Portosalvo, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto si ritrova la storica tradizione delle Varette del Venerdì Santo, seppur in forma ridotta.