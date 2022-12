Il “baratto amministrativo” arriva a Petralia Soprana, nel Palermitano. Qui i cittadini potranno cambiare il loro debito con il Comune, a causa del mancato pagamento dei tributi, con prestazioni utili alla collettività.

Potranno aderire contribuenti e associazioni per debiti maturati al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda, di entità non inferiore a 600 euro per nucleo familiare, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. Gli interventi per aderire al baratto amministrativo possono riguardare: pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzabili, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano individuati dall’amministrazione comunale o proposti dai cittadini stessi.

Il “baratto amministrativo” è rivolto in particolare ai soggetti meno abbienti. FOTO: Facebook Comune di Petralia Soprana