Patti – Altri 20mila euro vinti a Patti grazie al Super Natale di SuperEnalotto. Dopo la vincita di tre giorni fa in una ricevitoria di Patti Marina, sempre nella stessa estrazione, la fortuna ha baciato per la seconda volta la città.

Il fortunato vincitore ha effettuato una giocata da complessivi sei euro in una ricevitoria di Via Vittorio Emanuele, 65, presso La Tabaccheria gestita da circa sei mesi da Eleonora Mantineo. La titolare, entusiasta, ha affermato: “Per noi è veramente una grande gioia. In questi quasi sei mesi, abbiamo visto due vincite, quest’ultima più importante”.

Un bel Capodanno, quindi, per un altro fortunato giocatore.