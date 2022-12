Galati Mamertino – Grande successo per l’edizione 2022 della Festa della Zampogna, svoltasi ieri sera nel Comune di Galati Mamertino con la partecipazione di diversi zampognari, provenienti da varie zone della Sicilia.

La manifestazione è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e di Città della Montagna Nebrodi, ed è stata presentata da Calogero Emanuele.

Il programma della Festa ha avuto inizio con l’accoglienza degli zampognari in Piazza S. Giacomo; poi gli stessi zampognari hanno sfilato per le vie del centro cittadino e della Frazione S. Basilio. In seguito, presso la Sala parrocchiale, si è svolto il convegno dal titolo “La zampogna dal I secolo d.C. ai giorni nostri“, con la partecipazione di Delfio Plantemoli e Calogero Emanuele.

Dopo è avvenuta la consegna degli attestati di partecipazione agli zampognari presenti; la premiazione è stata effettuata dal Sindaco galatese Vincenzo Amadore, dal Vice-Sindaco Antonino Virgilio e dal Vice-Presidente del Consiglio Angela Truglio. Tra gli amministratori erano presenti anche il capo gruppo di maggioranza Giuliana Zingales e il Consigliere Serena Fabio. Gli zampognari in corteo si sono diretti dalla Sala parrocchiale verso Piazza S. Giacomo, dove si sono tenute una performance dimostrativa e un’esibizione di tutti gli zampognari.