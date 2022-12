Le condizioni di salute di Fratel Biagio Conte, missionario laico e fondatore della missione “Speranza e Carità” si sono aggravate.

Da qualche tempo lotta contro un tumore al Colon. Ieri sera ha ricevuto la visita dell’Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice e del Cardinale Paolo Romeo. E’ così che la Chiesa palermitana si stringe accanto a Fratel Biagio in questo momento di grande prova, assicurando preghiera e conforto così come lui ha fatto nei confronti di tanti poveri della Città di Palermo e non solo.

E’ intervenuto anche il sindaco Roberto Lagalla: «In queste ultime ore sono costantemente aggiornato sulle condizioni di fratel Biagio Conte. La mia vicinanza e il mio incoraggiamento nei suoi confronti sono quelli di un’intera città che si stringe attorno al missionario laico in questa dura battaglia».