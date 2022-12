La rassegna “Tao Christmas Fest 2022”, promossa ed organizzata dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con la consulenza artistica e tecnica della Fondazione Taormina Arte, saluta il nuovo anno con l’Orchestra a Plettro Città di Taormina.

Un cartellone ricco di attività, per la seconda edizione del festival realizzato all’interno del più ampio “Taormina Winter Festival”. L’ingresso agli spettacoli e ai singoli eventi è libero sino ad esaurimento dei posti. Il “Tao Christmas Fest 2022” accende i riflettori domani, 1 gennaio 2023, alle ore 19.00 presso il Palazzo dei Congressi a Taormina, con le musiche di Verdi, Bellini, Lehár, Cimarosa, Morricone, Gardel, Battiato. Torna così il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra a plettro Città’ di Taormina che rimane uno degli eventi più attesi del cartellone delle festività natalizie della Perla dello Jonio. Il concerto, organizzato dall’Amministrazione comunale di Taormina in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte Sicilia rientra nel cartellone denominato Tao Christmas Fest che prevede una serie di iniziative culturali e concertistiche che si svolgeranno a Taormina nel periodo natalizio.

Quello con la storica Orchestra a plettro rimane un appuntamento con la buona musica che si ripete a Taormina da più di quarant’anni e che nel tempo non ha mai deluso le aspettative del suo pubblico. In programma accanto ai capolavori del grande repertorio sinfonico-operistico le musiche di Ennio Morricone e Franco Battiato. Alla guida dell’Orchestra a plettro taorminese il M° Antonino Pellitteri, che dal 2008 ne è il direttore stabile. Al suo fianco, Emanuele Buzi (mandolino solista), Alfredo D’Urso (chitarra solista), Elisabetta Monaco (liuto cantabile), Giovanni Caruso (percussioni) e l’entusiasmo e l’esperienza di tutti i membri dell’Orchestra. Presenta la serata il dott. Cino Restuccia. Il Tao Christmas Fest 2022 prosegue con una intensa attività che vede protagonisti la musica classica, jazz, swing, colonne sonore, canti e melodie tradizionali.

Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, gli spettacoli di prosa e le contaminazione tra le arti. Peculiarità della iniziativa è il coinvolgimento di relatori di primo piano, intellettuali e politici per una offerta culturale di ampio respiro e rivolta a tutte le fasce di pubblico: famiglie, studenti, appassionati e neofiti. La manifestazione nasce dunque allo scopo di incentivare l’attrattività esercitata dalla Città di Taormina anche in periodo invernale al fine di sviluppare attraverso gli eventi strategie di turismo sostenibile e soprattutto destagionalizzazione dell’attività turistica, offre, per il periodo del Natale, al turista che arriva in Sicilia, un’esperienza unica ed emozionale.