Doveva rientrare a Palermo il 26 dicembre da Milano Malpensa con un volo fissato alle 19.15. Dopo essersi imbarcato è stato costretto a lasciare l’aereo, scortato dalla polizia, su ordine del comandante che lo ha accusato di avere minacciato l’equipaggio.

Protagonista della vicenda l’attore palermitano Tony Sperandeo. Secondo il suo racconto, i passeggeri del volo erano rimasti bloccati per due ore prima al Gate e poi nel bus che doveva portarli a bordo in quanto mancavano due membri dell’equipaggio e quindi – secondo quanto riferito – non si poteva procedere all’imbarco.

Sperandeo, così come altri passeggeri, non aveva gradito la situazione e avevano protestato. L’attore, raggiunto l’aereo e preso posto, aveva chiesto spiegazioni al personale di volo, manifestando il suo disappunto. E successivamente è stato costretto ad allontanarsi, sotto la scorta della polizia. “E’ inaccettabile che un cittadino non possa protestare per un disservizio e gli venga riservato questo trattamento – dice Tony Sperandeo – da parte mia nessuna minaccia, ma semplicemente chiedevo una spiegazione e mi aspettavo almeno delle scuse per la lunga attesa”.

L’attore si è già rivolto allo studio legale Palmigiano e associati, che da anni opera nel settore del diritto dei trasporti, per agire nei confronti della compagnia. L’accaduto è stato segnalato all’ENAC.