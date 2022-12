Patti – Con il voto favorevole del civico consesso sulla modifica del regolamento comunale del commercio su area pubblica, avvenuto nell’ultimo consiglio comunale del 2022, il mercato cittadino cambia location.

Da Gennaio, infatti, non si svolgerà più nella località di Case Nuove Russo (nel parcheggio dello stadio Gepy Faranda), bensì nel centro di Patti , tra largo normanni e Piazza Mario Sciacca. Dopo tanti anni di discussione, adesso, finalmente, si è passato ai fatti.

“La scelta – afferma il vice sindaco di Patti Eliana Raffa- nasce su impulso degli stessi operatori ambulanti del mercato che hanno denunciato la condizione di depressione in cui versa l’attuale mercato ormai da tempo, dichiarandosi pronti ad abbandonarlo. Anche gli esercenti del centro hanno sollecitato tale spostamento per rivitalizzare il centro. Per quanto riguarda la viabilità – prosegue Eliana Raffa- subirà inevitabilmente qualche ripercussione dovuta alla inibizione della piazza Mario Sciacca e dei Normanni.

Il trasferimento del mercato cittadino da Case Nuove Russo al centro cittadino, sarà in via sperimentale, anche per verificare quali sono gli effetti sulla viabilità. Allo stato attuale, le attività commerciali presenti al mercato, sono meno di 30 e non sarà necessario impegnare la via Mazzini e piazza Marconi.

Qualora dovessero aumentare gli operatori – conclude il vice sindaco Raffa- attiveremo altre aree già previste: come piazza Niosi e piazza Sturzo piazza Cicerone. Infine, l’amministrazione comunale sta valutando anche la possibilità di un bus navetta che dal grande parcheggio di San Antonino, faccia la spola con la piazza Marconi”.