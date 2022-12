Mazzarrà Sant’Andrea sempre più “smart city”. Proseguono a pieno ritmo e vanno verso la loro ultimazione i lavori per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione cittadina. Sono 479 i corpi illuminanti che saranno sostituiti a completamento dei lavori.

E’ stata inoltre effettuata una rivisitazione di tutti i quadri elettrici. L’intervento consente di evitare dissipazioni energetiche. Aspetto particolarmente rilevante – come spiegato dal Direttore dei lavori, l’ingegnere Francesco Casamento di Gioiosa Marea – riguarda il sistema di telecontrollo che consentirà al Comune di individuare praticamente in tempo reale eventuali disservizi, localizzandoli con precisione in modo da poter tempestivamente intervenire. Il tutto senza considerare un risparmio energetico sull’intero impianto elettrico di circa il 45% con conseguente riduzione dei costi direttamente proporzionale.

“E’ un passo importante verso un futuro Green – ha affermato il sindaco Carmelo Pietrafitta – Con questo intervento coniughiamo rispetto per l’ambiente e risparmio per le casse comunali. E’ questa la strada giusta e su questa strada vogliamo proseguire”.