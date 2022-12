Sant’Agata di Militello – Potrebbe essere estesa a nuovi reparti ed anche all’ospedale di Sant’Agata Militello, la convenzione già in essere tra l’Asp di Messina e la Fondazione “Giglio” di Cefalù che dallo scorso anno assicura le attività chirurgiche all’ospedale di Mistretta con gli specialisti di urologia e oculistica.

L’estensione dell’accordo riguarda in particolare le prestazioni relative alle attività di Chirurgia Generale, Ortopedia, Ginecologia ed Urologia che la Fondazione “Giglio” potrà erogare sia al presidio ospedaliero di Sant’Agata Militello che al Santissimo Salvatore di Mistretta.

La proposta è stata già trasmessa dall’Azienda sanitaria provinciale ai responsabili dei presidi ospedalieri di Sant’Agata e Mistretta, ai vertici della struttura amministrativa ed organizzativa interna ed alle organizzazioni sindacali, per l’avvio delle procedure di informazione e controllo previste dal contratto nazionale di lavoro. In calendario una riunione per il prossimo 11 gennaio.

L’ipotesi di accordo con la Fondazione “Giglio”, già oggetto sin dall’epoca della stipula per l’ospedale di Mistretta di forti critiche da parte dei sindacati che si rivolsero anche al Giudice del Lavoro, prevede quindi la possibilità per la Fondazione di reclutare i pazienti attraverso visite ambulatoriali e fornire assistenza sanitaria ai pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, fino alle dimissioni, con i compensi e le modalità di espletamento dei servizi già individuati nell’accordo quadro originario.