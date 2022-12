Venetico – Tanti sorrisi a Venetico per l’iniziativa promossa dalla Pro Loco “Natale a Colori”. Animazione, giochi, uno spettacolo, insomma un pomeriggio a misura di bambino.

L’iniziativa è stata della Pro Loco di Venetico. Il giorno di Santo Stefano l’associazione “ha voluto regalare un sorriso a bambini, -dichiarano gli organizzatori- organizzando l’iniziativa NATALE A COLORI, con animazione truccatrici ed uno spettacolo per i bimbi. E’ la prima iniziativa della Pro Loco Venetico per inaugurare la propria stagione che sarà ricca di eventi.”

Il rinnovo è stato effettuato circa un mese fa, il 21 Novembre scorso, grazie all’impegno dei trentadue soci fondatori. La Pro Loco “nasce dal desiderio e l’impegno -dichiarano gli stessi soci- di un gruppo di persone, che hanno messo a disposizione il proprio tempo per far sì che Venetico, il suo territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni e tutte le sue tipicità possano essere valorizzate e conosciute da un sempre maggior numero di persone in Sicilia, in Italia e all’Estero”.

Presidente dell’associazione è Carmelo Anastasi, il vice presidente Patrizia Palazzolo, mentre la segreteria e la tesoreria sono affidati a Caterina Lacava e Domenico Rasa’, con l’aggiunta del consigliere Carmelo La Fauci. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente Giuseppe Liucci, Enzo Coniglio e Patrizia Messina. Composto inoltre il Collegio dei Probiviri, con Santi Daniele Zuccarello alla presidenza coadiuvato nel difficile e delicato ruolo da Federico Carta e Antonino Mondo. Il Presidente Onorario è Pippo Musolino.

“L’Associazione, ci tiene inoltre a ringraziare anticipatamente tutte le persone coinvolte e tutte le altre persone che vorranno contribuire a far sì che ogni abitante di questo paese si possa sentire orgoglioso di essere Venetichese. La Pro Loco incontrerà sin da subito le numerose associazioni già presenti a Venetico, le strutture ricettive, i commercianti, gli artigiani e le altre realtà imprenditoriali. Auspicando in fine di riuscire a trasferire l’entusiasmo, gli stimoli e l’amore per Venetico all’intera cittadinanza Venetichese e non solo.