Pace del Mela – Si è tenuto il 28 dicembre l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno a Pace del Mela. Una seduta abbastanza breve, durante la quale si è discusso di diversi punti.

Certo è che il 2023 vedrà come nodo da sciogliere sicuramente quello riguardante il PRG, che non è ancora stato esitato dal Civico Consesso. Una situazione di stallo dovuta all’incompatibilità di diversi consiglieri comunali.

Sulla vicenda si è espresso il Sindaco Mario La Malfa: “Il PRG è stato un punto importante all’interno del programma della mia Amministrazione. Fin dal primo giorno -ha dichiarato il Primo Cittadino- abbiamo lavorato per apportare le modifiche che si ritengono necessarie per l’approvazione del nuovo piano.

I tecnici hanno lavorato per la stesura di diversi emendamenti, utili ad armonizzare i principali aspetti territoriali ed urbanistici del nostro territorio. Il consiglio comunale è stato più volte convocato per discutere questi aspetti ma, a causa delle incompatibilità, non ha mai raggiunto il numero legale per poter esprimere il proprio voto. È stato prontamente informato l’Assessorato regionale per gli adempimenti necessari.

Come Sindaco ho fatto tutto ciò che era in mio potere, impegnando i tecnici a lavorare sulle concrete esigenze urbanistiche e di sviluppo ma sempre garantendo il rispetto del nostro territorio.”

Tutti discussi invece i punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 dicembre.

Primo tra tutti la revisione biennale della pianta organica delle farmacie. Poi si è proceduto alla conferma della concessione della linea automobilistica exstraurbana ordinaria comunale 2023 e quindi si è discusso della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Il Civico Consesso ha poi esitato due debiti fuori bilancio, con l’astensione della consigliera Angela Bianchetti e del consigliere Danilo Pagano.