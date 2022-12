BROLO ( ME) – VIA TOMASI DA LAMPEDUSA, 48 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 130,81 mq circa, al 1° piano (2° elevazione f.t.) collegato mediante scala interna al piano sottotetto, facente parte di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. Ha altezza interna di mt 2.75- 2.45. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 122.193,77. Offerta minima: Euro 91.645,33. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/03/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 9/2022 PT813810 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA VIA LUIGI PIRANDELLO, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE costituita da appartamento al primo piano da via Luigi Pirandello, 19 da cui si accede tramite vano scala e, situato al piano terra in corrispondenza di via San Biagio dal quale si accede tramite una rampa di scale esterne. Unità immobiliare in Via Luigi Pirandello al piano terzo (sottotetto non abitabile). Occupato. Prezzo base Euro 49.570,67. Offerta minima: Euro 37.178,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Antonella Miragliotta tel. 0941302170. Rif. RGE 54/2019 PT813690 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300