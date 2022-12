Longi – La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza pubblicata in data 27 Dicembre 2022, ha rigettato ogni motivo del ricorso relativo a cause di ineleggibilità e/o incompatibilità del Sindaco di Longi Antonino Fabio, che dunque viene confermato, anche dall’ultimo organo di giudizio, come primo cittadino longese.

“Il verdetto finale risulta, dunque, univoco, – dichiara con soddisfazione il Sindaco Fabio – tanto all’interno dei seggi elettorali, quanto nelle aule di Giustizia: questa Amministrazione è stata sempre eletta e ha sempre operato in maniera legittima, forte dell’ampia investitura popolare e nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative in materia elettorale.

Nello specifico suddetta Ordinanza indica come le cause di ineleggibilità debbano essere distinte dalle cause di incompatibilità e da esse conseguono effetti differenti. Le prime impediscono l’elezione e la viziano; le seconde non incidono sull’elezione, ma impediscono di ricoprire la carica, dando luogo a decadenza nel caso in cui non vengano rimosse nei termini previsti.

La Suprema Corte di Cassazione, rigettando il ricorso e seguendo l’interpretazione della Corte d’Appello di Messina, ha quindi posto definitivamente fine ad ogni questione relativa a presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità della carica di Sindaco di Longi.

Questa Amministrazione Comunale è sempre stata e sempre sarà aperta ad ogni tipo di dialogo costruttivo, nell’interesse generale della comunità di Longi, che con orgoglio e onore rappresenta. I Tribunali rappresentano luoghi di giustizia, non mezzi e strumenti di lotta politica per chi non accetta la sconfitta di un’elezione e tenta di sovvertirne in ogni modo l’esito. I cittadini, attraverso l’espressione del proprio voto, chiedono di essere rappresentati all’interno delle istituzioni; non conferiscono un mandato, che imponga al rappresentante di tentare il possibile (e l’impossibile) pur di vincere le elezioni.

Solo uno spreco di risorse dunque. Uno spreco di risorse economiche e umane, che hanno riportato il tutto al punto di partenza. E’ stato utile? Si ringrazia l’Avvocato Emidio Riolo, che con professionalità ha saputo mettere in evidenza le ragioni legali del ricorso, fino ad arrivare, con esito favorevole, all’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione. Un grande e affettuoso ringraziamento va a tutti gli amici, che in questi anni ci sono stati vicini. Grazie, insieme possiamo superare qualsiasi difficoltà per Longi“.