Pace del Mela – Si avvicina all’ultimo giorno dell’anno e iniziano a nascere le prime problematiche legate all’utilizzo dei petardi. Non solo per il pericolo che possono rappresentare qualora utilizzati in modo scorretto, ma anche e soprattutto per i nostri amici a quattro zampe.

Proprio per questo motivo il Sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa anche quest’anno, con Ordinanza Sindacale ha deciso di disporre il divieto di utilizzo di petardi, “botti” e artifici pirotecnici sul territorio comunale fino al 6 gennaio 2023.

Vietato quindi fare esplodere petardo, botti o mortaretti di qualunque tipo, in luoghi coperti o all’aperto, sia pubblici che privati, nonché in tutte le vie, piazze e aree pubbliche. “Per la violazione dell’Ordinanza -fanno sapere dall’Amministrazione- saranno previste sanzioni amministrative e il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto. Le forze dell’ordine sono deputate al controllo del territorio e ne verificheranno il rispetto.

L’Ordinanza vuole evitare incidenti e proteggere i nostri fidati amici animali.”

Anche negli scorsi anni a Pace del Mela erano state previste simili iniziative. L’amministrazione infatti è stata sempre particolarmente attenta alle problematiche relative agli amici animali. Sui social intanto sono tante le persone che apprezzano l’ordinanza emanata dal primo cittadino pacese, sia per salvaguardare la salute degli animali, che per proteggere le persone da possibili incidenti. Qualche utente ha però auspicato qualche controllo in più affinché l’ordinanza venga rispettata.