Torregrotta – Spazio all’arte all’Istituto Comprensivo di Torregrotta, dove nei giorni scorsi è stata presentata una mostra dell’artista Salvo Currò dal titolo “L’Arte si mostra”, alla quale hanno partecipato anche Mimmo Abate e Anna Pinizzotto.

Location la nuovissima aula polifunzionale del Plesso di Scala Torregrotta, diretto dalla Dott.ssa Barbara Oteri, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta. Sono state esposte 15 opere dell’artista milazzese, anche di grandi dimensioni, raffiguranti scene di paladini siciliani, di pesci fra loro in convivenza e per completare esposizione anche di alcuni sketchs realizzati nel mese di maggio da Salvo Curro’ a NYC dal titolo “Emozioni in sketch a Manhattan”. Insomma quei temi tanto cari all’artista, che recentemente hanno trovato spazio anche al MUMA, museo del mare di Milazzo, in una esposizione che ha avuto un grande successo. Le opere sono state molto apprezzate dai giovanissimi studenti del plesso.

Durante la cerimonia di inaugurazione si è tenuta anche una conferenza. Ad aprire i lavori la Dirigente dott.ssa Barbara Oteri. Si è parlato di colori e di urban sketch. Salvo Curró ha spiegato le origini dei colori e la loro utilità. Si è poi soffermato a parlare della nascita dello sketch con le varie tappe europee da lui effettuate con le relative testimonianze cartacee di questa tecnica semplice e raffinata. Ha inoltre raccontato l’idea di far circolare in giro per il mondo la sua arte attraverso i pupi siciliani, mostrando un video con le varie parti del mondo raggiunte da questi sketch colorati .

A prendere la parola è poi stato Mimmo Abate ,direttore del Museo del Suiseki di Roccavaldina, raccontando l’origine di questa arte Giapponese e come viene curata la pietra una volta raccolta con la successiva creazione della daiza .

A concludere i lavori la dott.ssa Anna Pinizzotto che ha parlato dell’utilità dell’attività fisica come strumento di prevenzione terapeutico, ma soprattutto come strumento per socializzare, mettersi alla prova delle proprie abilità, modulare il carattere e creare dunque un atleta performante .

La mostra con le tele di Salvo Curro’ e alcuni Suiseki di Mimmo Abate, che durante la giornata ha creato sul posto una daiza (base in legno), gentilmente donata poi alla scuola e’ rimasta esposta fino al 22 dicembre c.m. ,giorno dell’Open Day dell’Istituto Comprensivo, dove i numerosissimi intervenuti hanno potuto ammirare “L’Arte si mostra”.

Il progetto si concludera’ nel mese di aprile con una passeggiata di disegno “urban sketch” ed attivita’ fisica motoria per le vie e panorami di Roccavaldina.