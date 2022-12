Lipari – Sarà un Capodanno felice per un fortunato giocatore del SuperEnalotto che, a Lipari, ha centrato un 5 da 32.226,60 euro.

La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Vittorio Emanuele 175. Un altro 5, per una vincita di analogo importo, è stato centrata presso il Coffe Break in via Porta Agrigento 177 a Raffadali, in provincia di Agrigento. Le notizie sono riportate da Agipronews.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 339 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.