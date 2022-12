Un altro mese per ispezionare il terreno in quello che è un vero e proprio cratere nel cuore del piazzale dell’azienda trasporti di Messina.

A disposizione poi ci saranno altri 90 giorni di tempo per sistemare l’intera area. È questo il crono programma che entro la primavera del 2023 dovrebbe restituire all’azienda trasporti di Messina la zona in cui si ricoverano gli autobus per la notte. Una riqualificazione che nelle intenzioni dell’azienda di via La farina avrebbe dovuto solo comportare il ripristino delle crepe che si erano generate sull’asfalto, ma che invece si è rivelata essere qualcosa di molto più grave.

Perché al di sotto dell’asfalto crepato c’era una vera e propria bomba ecologica. Durante la conferenza stampa di ieri il sindaco e i vertici della ATM non hanno usato mezzi termini e hanno spiegato come si sia rischiato che anche gli autobus potessero all’improvviso esplodere, soprattutto quelli elettrici che sono dotati di batterie che si surriscaldano.

Nel sottosuolo sono infatti stati ritrovati 29 mila litri di carburante esausto e olii interrati in maniera selvaggia. Sarà un’indagine della magistratura a fare luce sui responsabili di questo scempio ambientale. Questi reati non sono prescrivibili e quindi nonostante si pensi che l’interramento della vecchia stazione di rifornimento sia avvenuta nel 1990 i responsabili potranno essere perseguiti.