I Carabinieri del Comando Provinciale e del Nas di Palermo hanno consegnato alla Caritas Diocesana 160 chilogrammi di formaggi che sono stati sequestrato in un caseificio in quando gli ingredienti non erano tracciati.

Ciò, infatti, secondo le normative vigenti, non garantisce la sicurezza della filiera alimentare. La donazione p avvenuta dopo che i veterinari dell’Asp hanno verificato la bontà e l’idoneità al consumo umano degli stessi prodotti. I formaggi, consegnati dopo avere concordato con l’assessorato regionale delle Attività produttive, hanno un valore di 3 mila euro e saranno destinati ai bisognosi.