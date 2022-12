E’ stato un anno di grande partecipazione, pieno di attività e con tantissime iniziative realizzate nei comuni della provincia di Messina e all’interno delle scuole.

La referente per il progetto Costruiamo Gentilezza a Messina è l’ambasciatrice ed insegnante Katia Gussio che durante tutto l’anno coadiuvata anche dall’ambasciatrice di Roma Loredana Tuccio ha ideato, proposto e condiviso varie buone pratiche. La volontaria della associazione COR ET AMOR di Ivrea il cui presidente è il professore Luca Nardi è molto attiva ed impegnata ed anche nel periodo estivo ha continuato con la sua opera di gentilezza coinvolgendo i bagnanti della spiaggia di Tonnarella ai quali sono stati regalati sassi del mare pitturati di viola con su scritte frasi gentili.

La Gussio, sulla falsariga dell’Alfabeto della Gentilezza realizzato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti inventa l’alfabeto della gentilezza in lingua siciliana.

Le attività maggiormente realizzate contemplano la pitturazione delle panchine viola della gentilezza. Sono state realizzate in vari comuni: quello di Villafranca Tirrena, di Spadafora, Nizza di Sicilia, Furnari, Tonnarella, Oliveri e Messina. Nella scuola San Francesco di Paola la panchina viola è stata dedicata ad un fisico messinese Antonio Anastasi. Nel mese di novembre è stata effettuata “la Passeggiata della Gentilezza” che ha coinvolto la scuola dell’infanzia dell’istituto Enzo Drago di Messina. I bambini durante la passeggiata che dalla scuola li portava alla villa Dante hanno regalato fiori con parole gentili e biscotti. Per chiudere in bellezza, nell’istituto principe di Piemonte le insegnanti Gussio Katia ed Arria Paola regalano per Natale ai bambini della scuola la Scala della Gentilezza inaugurata dalla dirigente Virginia Ruggeri.

Rivediamo insieme alcuni momenti di questa edizione…

Il progetto è stato ideato e portato avanti dall’associazione Culturale “Cor et Amor”, della provincia di Torino, costituita il 22 Settembre 2014. Nel 2019, con assemblea dei soci straordinaria, viene trasformata in Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore. La rete d’insegnanti “costruttori di gentilezza” si prefigge, durante l’anno scolastico, di proporre azioni/attività, anche innovative, sulla gentilezza ed i valori che rappresenta, rivolte agli alunni (all’interno della scuola) o alla Comunità (all’esterno dell’ambiente scolastico, o coinvolgendo i cittadini e le associazioni). I docenti operano nel contesto scolastico-educativo (dall’asilo nido sino alla scuola secondaria di secondo grado ed Università) prendendosi cura del benessere e della crescita di bambini e ragazzi.

Per maggiori informazioni uno consultate il sito web: https://costruiamogentilezza.org/