Meteo – Il quadro meteorologico rimane immutato rispetto a questa ultimo scorcio di dicembre. Il campo di alta pressione prosegue indisturbato il suo dominio, regalando alla Sicilia condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque con cieli sereni o, al più, poco nuvolosi su tutta la Regione. Quadro meteorologico che è destinato a protrarsi ben oltre Capodanno.

Per quanto riguarda le temperature, saranno in linea con questa parentesi di festività natalizie. I venti soffieranno deboli da Occidente. Per quanto riguarda i mari, da mosso a poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio.