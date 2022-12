Mirto – Si è tenuto Giovedì 29 Dicembre, presso il Teatrino delle Suore di Mirto, lo spettacolo natalizio “Viaggio nel tempo” del Gruppo “Green Peace”, a cura dell’Associazione A.S.D. “Non solo teatro”.

I bambini di “Green Peace” hanno eseguito diversi canti natalizi, tra cui: “Quanta gente strana”, “Betlemme“, “Attendiamo la stella”, “Astro del ciel”, “E’ nato Gesù”, “Anche Oggi è Natale”; quest’ultimo brano dà il titolo a un breve musical, interpretato insieme ad alcune scene tipiche della Natività.

Il musical “Anche Oggi è Natale” è di Giuseppe Tranchida e parla di due fratelli, Paolo e Tania, che costruiscono per gioco una macchina del tempo e la mettono in moto. In un batter d’occhio si trovano sperduti in un luogo non ben identificato di un’altra epoca, dove non ci sono né telefonini, né smartphone, né computer per comunicare. Capiscono poi di essere catapultati nella Betlemme del tempo della nascita di Gesù.

Questo spettacolo musicale è servito a ripercorrere le principali tappe del primo Natale: l’arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme, le difficoltà di trovare ospitalità negli alberghi, la notte nella grotta e la nascita del bambino.

La serata è stata dedicata ai bambini malati di leucemia, con una raccolta fondi per l’ASL (Associazione Siciliana Leucemia); con un’offerta di 5 euro è stato possibile aiutare i tanti bambini che soffrono di questa grave malattia.