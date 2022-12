Mirto – Il Consiglio Comunale di Mirto, riunitosi Giovedì 29 Dicembre in Sessione straordinaria e urgente, ha confermato come Segretaria Comunale la Dott.ssa Francesca Calarco.

La Segretaria Comunale presterà servizio sia nel Comune di Mirto che in quello di Brolo, in seguito all’attuazione del civico consesso di una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria; la proposta all’ordine del giorno è stata approvata all’unanimità dai 9 Consiglieri presenti (7 di maggioranza e 2 di minoranza).

Lo schema di convenzione è costituito da 12 articoli, che sottolineano come il Comune di Brolo sia quello capo convenzione, essendo il paese con maggiore popolazione. Il servizio del Segretario Comunale verrà espletato secondo criteri di flessibilità, che le rispettive Amministrazioni concorderanno periodicamente con lo stesso Segretario. Nel Comune di Brolo la Dott.ssa Calarco presterà servizio 24 ore settimanali, mentre nel Comune di Mirto sarà presente per 12 ore complessive alla settimana.

I Consiglieri Comunali mirtesi hanno anche discusso una variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 e del Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2021. La variazione di Bilancio, punto che ha ottenuto i voti favorevoli di tutti i Consiglieri, riguarda i trasferimenti regionali per i rincari delle bollette, per un importo di 9.066,34 euro. La proposta poteva contare sul parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Erica Terranova, che si è collegata da remoto per prendere parte al Consiglio Comunale. Infine le partecipazioni possedute dal Comune mirtese sono: la SRR Messina Provincia, l’ATO Messina 1, società in liquidazione, l’ASMEA s.r.l. e l’ASMEL consortile.